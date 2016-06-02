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مهمة الصعود - عبد الحميد يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' الحضري أساسيا '

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مهمة الصعود - عبد الحميد يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' الحضري أساسيا ' مهمة الصعود - عبد الحميد يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' الحضري أساسيا '

يُفضل تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك الأسبق تواجد عصام الحضري كأساسي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام تنزانيا.

ساعات وتنطلق مواجهة مصر مع تنزانيا الثالثة عصر السبت في الجولة الأخيرة التي يحتاج فيها الفراعنة لنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على التصنيف بجانب إعلان التأهل الرسمي لأمم إفريقيا.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية حول رأيهم في التشكيل المتوقع لمباراة تنزانيا.

واختار تامر عبد الحميد التشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: محمد عبد الشافي - علي جبر - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: محمد النني - طارق حامد.

الوسط الهجومي: محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

وعن سبب اختياره الحضري في حراسة المرمى، قال عبد الحميد لـFilGoal.com: "الحضري هو الأنسب من وجهة نظري".

وأضاف "الشناوي عاد مؤخرا من الإصابة وبعيد عن تشكيل الزمالك منذ فترة ولذلك الحضري أكثر جاهزية".

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