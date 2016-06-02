أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أسامة كمال: السيسي قال لي”إسأل بما تشاء”والحوارمعه له مذاق ورائحة خاصة

Google+ Print
أسامة كمال: السيسي قال لي”إسأل بما تشاء”والحوارمعه له مذاق ورائحة خاصة أسامة كمال: السيسي قال لي”إسأل بما تشاء”والحوارمعه له مذاق ورائحة خاصة

2 يونيو 2016 | 11:12 مساءً

الإعلامي أسامة كمال

كتبت – إ نجي لطفي

قال الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة360″، إننى “نعم تشرفت بلقاء نلفزيونى خاص  مع الرئيس عبدالفتاح بما يقرب من  100  دقيقة “.

وأضاف كمال خلال برنامجه المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الخميس، أن الحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي له مذاق ورائحة خاصة “.

وأوضح مقدم برنامج “القاهرة 360″ أن الحديث ملئ  بالصدق والصراحة، مؤكداً أن اللقاء سيكون مشوق، لأن له دلالات خاصة ، ويحتاج لتحليل الخبراء له ، نظراً لأنه تطرق لموضوعات خارجية .

وأكد فى بداية اللقاء قال لى الرئيس “أسال فى اللى أنت عاوزه، ولكن عامل الوقت هو كان “الفيصل” فى الحوار”.

وتابع كمال “الرئيس أجاب عن جميع أسئلتى، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لصراحته وسعة صدره موجها كل الشكر والتحية لفريق الرئاسة “.

وأوضح كمال أنه لايوجد أسرار فى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسيى والمقرر له غدا فى تمام الساعة السابعة والنصف.

2016-06-02

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي