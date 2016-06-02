أسامة كمال: السيسي قال لي”إسأل بما تشاء”والحوارمعه له مذاق ورائحة خاصة

كتبت – إ نجي لطفي

قال الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة360″، إننى “نعم تشرفت بلقاء نلفزيونى خاص مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يقرب من 100 دقيقة “.

وأضاف كمال خلال برنامجه المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الخميس، أن الحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي له مذاق ورائحة خاصة “.

وأوضح مقدم برنامج “القاهرة 360″ أن الحديث ملئ بالصدق والصراحة، مؤكداً أن اللقاء سيكون مشوق، لأن له دلالات خاصة ، ويحتاج لتحليل الخبراء له ، نظراً لأنه تطرق لموضوعات خارجية .

وأكد فى بداية اللقاء قال لى الرئيس “أسال فى اللى أنت عاوزه، ولكن عامل الوقت هو كان “الفيصل” فى الحوار”.

وتابع كمال “الرئيس أجاب عن جميع أسئلتى، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لصراحته وسعة صدره موجها كل الشكر والتحية لفريق الرئاسة “.

وأوضح كمال أنه لايوجد أسرار فى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسيى والمقرر له غدا فى تمام الساعة السابعة والنصف.