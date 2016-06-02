وليد عيسي: مصر تمتلك حق إنشاء منظومة عالمية لمنع الغش التجاري

قال وليد عيسي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة ماف إن إنشاء منظومة عالمية لإدارة التكويد لمنع الغش التجاري ومقرها مصر لن تكون مجرد شركة يستفيد بها فئة قليلة من الناس تنتهي بمجرد انشاء شركات أخرى في بلاد أخرى بها تلك الشركات العالمية، وبالتالي تتحول كل المزايا لأd شركة منافسة تقوم خارج مصر دون منعها .

وأضاف عيسى في بيان له أن شغله الشاغل كان حماية الفكرة وفقا لبنود القانون الخاص بالحماية الفكرية 28 لعام 1994 والقوانين الدولية المنظمة للحقوق الفكرية ووفقا لاتفاقية التجارة العالمية، وبالفعل أصبحت الفكرة محمية في 160 دولة بموجب تلك الاتفاقية من حقنا منع إقامة شركة او منظمة تقام خارج مصر لممارسة نفس النشاط وأصبحت تلك المنظمة حقا خالصاص لصالح مصر لا تستطيع اي شركة او منظمة منازعتها فيها.