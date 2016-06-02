الثقافة: تمت السيطرة على حريق استديو النحاس بالكامل دون خسائر بشرية أو مالية‎

كتبت – إنجي لطفي

قال المستشارخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن مدينة الفنون من أهم المواقع المهمة فى مصر، مشدداً على أنه تم السيطرة على حريق مدينة السينما باستديو النحاس، دون أية خسائر مالية أو بشرية، مؤكداً أن الحريق لم يصل للاستديوهات أو اى مكان بمدينة الفنون.

وأوضح أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الخميس، أن الحريق ألتهم ديكور الحارة الشعبية فقط، موجها الشكر لقوات الحماية المدنية والشرطة على نجاحهم فى سرعة إخماد الحريق.

وأكد ان قوات الحماية المدنية نجحت فى السيطرة على الحريق ، مضيفا أن الحريق لم يؤثر على اى قصر من قصور المدينة.