أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الثقافة: تمت السيطرة على حريق استديو النحاس بالكامل دون خسائر بشرية أو مالية‎

Google+ Print
الثقافة: تمت السيطرة على حريق استديو النحاس بالكامل دون خسائر بشرية أو مالية‎ الثقافة: تمت السيطرة على حريق استديو النحاس بالكامل دون خسائر بشرية أو مالية‎

2 يونيو 2016 | 11:23 مساءً

صور من الحريق

كتبت – إنجي لطفي

قال المستشارخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن مدينة الفنون من أهم المواقع المهمة فى ، مشدداً على أنه  تم السيطرة على حريق مدينة السينما باستديو النحاس، دون أية خسائر مالية أو بشرية، مؤكداً أن الحريق لم يصل  للاستديوهات أو اى مكان بمدينة الفنون.

وأوضح أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الخميس، أن الحريق ألتهم ديكور الحارة الشعبية فقط، موجها الشكر لقوات الحماية المدنية والشرطة على نجاحهم فى سرعة إخماد الحريق.

وأكد ان قوات الحماية المدنية  نجحت فى السيطرة على الحريق ، مضيفا أن الحريق لم يؤثر على اى قصر من قصور المدينة.
عاجل 2016-06-02

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر