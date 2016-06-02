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النجم باسم سمرة: «الكيف» وضعني في تحدي كبير..وكان كافيًا لظهوري من خلاله برمضان

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النجم باسم سمرة: «الكيف» وضعني في تحدي كبير..وكان كافيًا لظهوري من خلاله برمضان النجم باسم سمرة: «الكيف» وضعني في تحدي كبير..وكان كافيًا لظهوري من خلاله برمضان

 

«باسم سمرة في «الكيف

كتب: هاني صابر

أكد النجم باسم سمرة، أن مسلسل«الكيف» كافٍ للظهور من خلاله فقط في دراما رمضان، أمام عدد من الأعمال الدرامية في نفس الموسم ، مشيرًا الي أنه عمل ضخم وإستطاع أن يستحوذ علي أغلب وقته أثناء تصويره.

وقال سمرة في تصريح خاص لـ «ONA»، إنه يتمني أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويلقي صدي واسع عند الجمهور، وأنه يبحث دائما عن التنوع الذي وجده في الشخصية التي يقدمها بالعمل ، والذي أبعده عن صر المخرجين له في الشخصيات التي قدمها وحققت نجاحًا مع الجمهور.

وأشار الي أن دوره بالمسلسل يتميز بتركيبة متنوعة، كونها شخصية تغني وتمثل في نفس الوقت، وأن الدور لا يعتبره نموذج رائع، ولكن مختلف كدور بالنسبة له، مضيفًا أن ذلك يضعه في تحدي كبير في الشخصية التي يقدمها بالعمل.

أحداث المسلسل مأخوذة عن الفيلم الشهير (الكيف)، ويتناول قصية المخدرات وتأثيراتها المميتة وضربها بفساد يستفحل في طبقات المجتمع، من خلال صراع طاحن ثالوثي بين العلم والمادة وشهوة المزاج، مستعرضًا لنا هذا الصراع من خلال أبطاله وشخصياتهم المختلفة وأهدافهم ومبادئهم المتباينة في الحياة.

مسلسل«الكيف»، بطولة باسم سمرة، وأحمد رزق، ولوسي، وميرهان حسين، وسهر الصايغ، وأحمد خليل، وعفاف شعيب، وسعد الصغير، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، وياسر الطوبجي، وإيناس عز الدين، دعاء رجب، نهى صالح، وسيناريو وحوار أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد النقلي.

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