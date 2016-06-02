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بالصور.. المحافظ ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" ببورسعيد

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بالصور.. المحافظ ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" ببورسعيد بالصور.. المحافظ ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" ببورسعيد
افتتح مساء اليوم الخميس، المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية، ومحمد المصرى رئيس الغرفة التجارية معرض "أهلا رمضان" الذى يشارك خلاله 33 عارضا من كبار المنتجين على مستوى ، من بينهم 8 شركات من بورسعيد لبيع السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

وأكد محمد حسنين المنسق العام للمعرض والأمين العام للغرفة التجارية لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يستمر لمدة 15 يوما، لافتا إلى أن الغرفة التجارية قامت بتكلفة إقامة المعرض وتدعيمه للعارضين مقابل بيع جميع المنتجات بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.

وقال حسنين، إن المعرض يضم كل أنواع اللحوم ومنتجات الألبان من الجبن والمعلبات والأرز الذى يباع 4،5 جنيه للكليو الواحد والزيت الذى تترواح من 6 جنيهات حتى 10 جنيهات وبأسعار تنافسية.

من جانبه، أكد حسنين أن المعرض يخضع للرقابة التموينية ومباحث ومراقبة الأغذية وتحت إشراف الغرفة التجارية ببورسعيد .

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (1)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (2)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (3)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (4)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (5)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (6)

جولة عادل الغضبان محافظ بور سعيد (7)


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مصر 365

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