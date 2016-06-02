ناهد السباعي:ملابسي في "هبة رجل الغراب" من خزانة هذه الممثلة

كشفت الفنانة الشابة ناهد السباعي التي حلت بديلة لزميلتها ايمي سمير غانم في الجزء الثاني من مسلسل"هبة رجل الغراب"أنه لا يوجد أي خلافات بينها وبين ايمي.

وأضافت ناهد في لقائها بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج"معكم"ا الذي يعرض على شاشة ام بي سي أن الدليل أنها وايمي لا توجد أي أزمات بينهما أن معظم ملابس ناهد في المسلسل من دولاب الفنانة دلال عبد العزيز والدة ايمي.

وأوضحت ناهد أنها أحبت الشخصية وعاشت معها على الورق خصوصا أنها تختلف تماما عن شخصيتها في الواقع وأوضحت السباعى أنها ترددت في قبول الدور في البداية لكن والدتها هي من أقنعتها بخوض التحدي وإكمال مسيرة مسلسل حقق نجاح كبير في السنوات الأخيرة.