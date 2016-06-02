بالفيديو.. الراقصة شمس :صفعت سعد الصغير بعد أن تحرّش بي

على الرغم من تعهد المغنى الشعبي سعد الصغير بعدم الحديث مرة أخرى عن مشكلته مع الراقصة شمس، إلا أن هذه الأخيرة تصر على فضحه كلما سنحت الفرصة، حيث ظهرت في فيديو تم عرضه في برنامج "المتوحشة" الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام، وقالت إن سعد ظل يركض خلفها أربع سنوات ليتزوجها، بعد أن صفعته على وجهه لرغبته في "أشياء قذرة" منها على حد تعبيرها.

وأضافت شمس أن سعد كان يقول لها إنه طلق زوجته ولم تعد على ذمته، وعلى هذا الأساس قبلت الزواج منه لكن فوجئت في أول يوم زواج بحضور زوجته الأولى لمنزلها، ما يؤكد بحسب شمس أنها لم تساوم سعد على أربعة ملايين جنيه كما ادّعى سعد لفضح أمره لدى زوجته.

وكشفت شمس أنها لم تعد زوجة سعد بل فهو قام بتطليقها منذ أربع سنوات، موضحة أنها تزوجت منذ تسعة شهور وظل سعد يعرض المال على زوجها ليطلقها لكن زوجها الحالي رفض.