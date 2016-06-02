بسمة بوسيل وايمان سلامة على خطى هيفاء وهبي

نشرت هيفاء وهبي قبل عدة أسابيع، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مع عبارة تؤكد من خلالها على عدم اهتمامها بما يقوله الآخرين عنها، وكتبت يومها "ناس مفكرة حالها بتهمني وناس مفكرة حالها أكبر همي.. وانا محتارة أعمل شعري أسود ولا بني".

ويبدو أن ما قلته هيفاء أعجب الكثير من المشاهير من متابعيها، ربما لأنهم يعيشون نفس ظروفها ويفكرون بمثل طريقتها. فلقد قامت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، بإعادة نشر هذه العبارة بعد نشر هيفاء لها بعدة أيام وبنفس الطريقة التي طرحتها فيها، ومثلها فعلت الفنانة إيمان سلامة بالأمس.