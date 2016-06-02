إنفصال تايلور سويفت وكالفين هاريس بعد علاقة 15 شهراً

إنفصلت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift رسمياً عن حبيبها منسق الأغاني الإسكتلندي كاليفن هاريس Calvin Harris بعد علاقة دامت 15 شهراً.

وقال أحد المقربين من سويفت، إن الانفصال تم بشكل ودي بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلى مفترق طرق، وكان لا بد من نهايتها قبل أن تتفاقم الأمور، وقد اتفق الطرفان على أن يحافظا على الصداقة والشراكة في العمل.

وطوال الفترة الماضية، شغلت علاقة تايلور وهاريس وسائل الإعلام العالمية بعد أن طاردتهما شائعات الانفصال أكثر من مرة، وآخرها في مارس الماضي، مما دفع صديقتهما المقربة سيلينا غوميز Selena Gomez إلى نفي الشائعات في عدة تصريحات.

يشار الى ان كاليفن هاريس تعرض منذ 10 أيام لحادث سير مروع، أثناء توجهه الى مطار لاس فيغاس، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً في ملهى OMNIA Nightclub الليلي.