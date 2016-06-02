أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إنفصال تايلور سويفت وكالفين هاريس بعد علاقة 15 شهراً

Google+ Print

الخميس 02-06-2016 22:38

إنفصلت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift رسمياً عن حبيبها منسق الأغاني الإسكتلندي كاليفن هاريس Calvin Harris بعد علاقة دامت 15 شهراً.

وقال أحد المقربين من سويفت، إن الانفصال تم بشكل ودي بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلى مفترق طرق، وكان لا بد من نهايتها قبل أن تتفاقم الأمور، وقد اتفق الطرفان على أن يحافظا على الصداقة والشراكة في العمل.

وطوال الفترة الماضية، شغلت علاقة تايلور وهاريس وسائل الإعلام العالمية بعد أن طاردتهما شائعات الانفصال أكثر من مرة، وآخرها في مارس الماضي، مما دفع صديقتهما المقربة سيلينا غوميز Selena Gomez إلى نفي الشائعات في عدة تصريحات.

يشار الى ان كاليفن هاريس تعرض منذ 10 أيام لحادث سير مروع، أثناء توجهه الى مطار لاس فيغاس، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً في ملهى OMNIA Nightclub الليلي.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي