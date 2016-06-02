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انتهت - إنجلترا 1-0 البرتغال.. سمولينج يسجل

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انتهت - إنجلترا 1-0 البرتغال.. سمولينج يسجل انتهت - إنجلترا 1-0 البرتغال.. سمولينج يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية التي تقام بين إنجلترا والبرتغال في ملعب ويمبلي استعدادا لخوض منافسات يورو 2016.

انطلاق المباراة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني.

كريس سمولينج يسجل الهدف الاول لإنجلترا في الدقيقة 86.

نهاية المباراة بفوز إنجلترا بهدف دون رد.

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أعلن روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمواجهة البرتغال وديا في الاستعداد النهائي لخوض أمم أوروبا 2016.

ووقعت إنجلترا مع ويلز وروسيا وسولوفاكيا، بينما تلعب البرتغال مع إستونيا وديا في الاستعداد الختامي قبل اليورو الذي أوقعها مع أيسلندا والنمسا والمجر.

وجاء تشكيل إنجلترا بوجود الرباعي الضارب في الهجوم بقيادة واين روني وديلي ألي وأمامهما جيمي فاردي وهاري كين.

ويحرس مرمى إنجلترا جوي هارت وأمامه واكر وكريس سمالينج وجاري كاهيل وداني روز وفي وسط الملعب يلعب داير وميلنر.

أما البرتغال فتلعب في غياب كريستيانو رونالدو الذي مازال في فترة الراحة السلبية ويقودها ناني.

وضم تشكيل البرتغال:

- باتريسيو - برونو ألفيز - كارفاليو - موتينيو - ماريو - فايرينيا - دانيللو - إليسو - سيلفا - جواو ماريو - ناني

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