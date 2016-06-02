حوار - الرئيس التنفيذي لبايرن يتحدث عن: تفاجئ أنشيلوتي لعدم تدخل الإدارة وصفقة تاريخية لم تحدث

ماذا حدث مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد في أول حديث مع الإدارة؟ ماذا عن المنافسة في ألمانيا ومفاجأة ليستر سيتي في إنجلترا؟ كارل هاينتس رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن يتحدث.

بايرن بطلا للدوري الألماني. بايرن بطلا لكأس ألمانيا. هكذا كانت نهاية بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي مع بايرن في ألمانيا.

رحلة نجاح انتهت والآن رحلة ألمانيا منتظرة ومرتقبة مع أنشيلوتي.

رئيس البافاري أجرى حوارا مطولا مع صحيفة فرانكفورتر الألمانية العامة FAZ تحدث من خلاله عن جوارديولا وأنشيلوتي وصفقة قياسية لم تحدث.

وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء في الحوار. وكل ما يلي على لسان رئيس بايرن.

أنشيلوتي

"كارلو أخبرني أنه أثناء تدريبه لنادي ميلان وأندية أخرى كان يذهب للعشاء مع رئيس النادي ويشرح له الخطة".

"يقدم للرئيس خطة المباريات ويشرح له التكتيك الخاص بالمباريات. لقد صُدم بأننا هنا لا نفعل ذلك".

"أخبرته أن الإدارة هنا في بايرن لا تفعل ذلك. تعلم بتشكيل الفريق والخطة قبل ساعة من المباراة عندما يتم إرسال التشكيل إلى المدير الإعلامي".

"تفاجئ كثيرا عندما قلت له: نحن هنا في بايرن لا نفعل ذلك".

"بخصوص جوارديولا لقد كان رائعا. لقد عشنا ورأينا معنا 3 سنوات ناجحة وعاطفية بشكل كبير".

"إذا نجح مع مانشستر سيتي سيحدث ثورة مذهلة في الكرة الإنجليزية".

الدوري الألماني ومفاجأة ليستر في إنجلترا

"بالتأكيد ما فعله نادي ليستر سيتي يُعد مفاجأة كبيرة وقصة جميلة في كرة القدم".

"ولكن علينا إلا ننسى المقابل المادي الذي يتحصل عليه النادي الإنجليزي بسبب البث التليفزيوني".

"ليستر يحصل على ما يقرب الـ100 مليون يورو. أي ضعف المبلغ الذي يتحصل عليه بايرن. ولذلك أتمنى زيادة العوائد في ألمانيا".

"في ألمانيا لست قلقلا بخصوص المنافسة على لقب الدوري. أنظروا إلى الدوري الإسباني يوجد منافسة ثنائية وأحيانا ثلاثية".

"مع عودة بوروسيا دورتموند والضغط من فولفسبورج وباير ليفركوزن. تستمر المنافسة".

صفقات تاريخية لم تحدث

"بايرن ميونيخ لا يبيع نجومه".

"إذا وافقنا على عرض مانشستر يونايتد الذي تم تقديمه إلى توماس مولر كنا سنكتب التاريخ".

"كان سيصبح أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم".

"ولكننا رفضنا العرض لأننا لا نبيع النجوم".

"كل من جدد عقده مع النادي حتى 2021 وصل إلينا عروضا عديدة من أجلهم".

"وتم إغلاق الباب تماما أمام رحيل الجميع".