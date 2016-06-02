في_اليورو – رئيس وزراء فرنسا يرد بقوة على بنزيمة بعد ' استبعاده بسبب العنصرية '

رد مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا بقوة على تصريحات مهاجم ريال مدريد والديوك كريم بنزيمة والذي أكد أن استبعاده من يورو 2016 جاء بسبب العنصرية.

وتحدث كريم بنزيمة في وقت سابق قائلا أن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب انحنى للطبقة العنصرية في فرنسا وقام باستبعاده على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماثيو فالبوينا بشريط جنسي.

وتحدث رئيس وزراء فرنسا لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا:"ما قاله بنزيمة ليس صحيحا وهذه ليست الصورة الصحيحة لفرنسا لأن كل اللاعبين لا يتم اختيارهم بناء على ألوانهم أو أصلهم".

وأكمل"هناك لاعبين جيدين وكل منهم يظهر إمكانياته بشكل جيد وبناء عليه يقوم المدرب بضمه لقائمة الفريق".

وشدد فالس في تصريحاته على أن كل شخص يجب أن يفتخر بأصله وأنه لا يتوقع أن ديشامب قام بضم أي منهم بناء على أصله أو عرقه.

وأتم"في كأس العالم 1998 كان هناك عدة تعليقات مشابهة لما يقال حاليا، ولكن أؤكد مجددا أن ديشامب مدرب جيد للغاية واختياره للاعبين هو حق أصيل إليه".