تقرير في الجول – كيف تقنع زوجتك بأن اشتراك اليورو أهم من ياميش رمضان؟

في رأي زوجتك غالبا دفع 500 جنيه للاشتراك في القنوات الناقلة لكأس أمم أوروبا ليس الحل الأمثل. لكننا نملك القدرة على مساعدتك لإقناعها بعكس ذلك.

فكيف تقنع زوجتك بأن اليورو أهم من ياميش رمضان؟ إليك 10 نصائح مهمة استخدمهم بحرص.

1-سأظل في البيت معك

إقنع زوجتك أنك طوال الشهر الكريم ستظل موجودا بالمنزل طوال الوقت منذ عودتك من العمل وحتى فترة السحور (لا تنس بطولة كوبا أمريكا)، وإن لم تقتنع فلتنفذ تهديدك واجعلها ترى كيف ستخرج من المنزل منذ الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الثالثة أو الرابعة فجرا.. الشك وحده سيجلب لك اشتراك البطولة.

2-بنات اليورو

الأمر سهل وبسيط تلك ورقة الضغط الأقوى استغل صور "بنات اليورو" التي كانت موجودة في بطولة 2012 الماضية واقنعها.

لو زوجتك اشتركت في اليورو ستشاهد معك المباريات واحتراما لها ستغمض عينك عن جميلات اليورو وكوبا.

أما لو رفضت الاشتراك، ستضطر إلى مشاهدة المباريات مع أصدقاء العمر، وبكل تأكيد ستنظر كيفما تشاء، (وبراحتها بقى).

3-إجعلها تحب منتخبا

ابحث عن أقوى منتخب واجعلها تشجعه واجلب لها قميص ذلك المنتخب كهدية مع الورد حينها قد تهتم بكرة القدم، لكن حذاري إن خسر منتخبها أن تثير غضبها فهذا يعني انتهاء اشتراك اليورو وبما باقةBeInSports للأبد.

4-اقنعها بأن بقاءك في المنزل سيزيد من اهتمامك بها

بكل تأكيد اشتراك اليورو أقل بقليل من سعر الياميش لكنك ستعتمد على شراء هدايا لزوجتك بالباقي طوال فترة اليورو اقنعها بأن ذلك الاشتراك هو الاختيار الصحيح لأنك ستجلب لها هدايا وتهتم بها أكثر وتتحدث معها حول أمور مهمة، لكن أرجوك لا تحدثها عن إصابة ماركو رويس وغيابه عن منتخب ألمانيا.

5- اقنعها أن زوجة صديقتك تفعل المستحيل من أجله

تلك الخدعة هي الأنجح على مر التاريخ، زوجة صديقي وافقت على اشتراك اليورو وهو جلب لها قميص إيطاليا بينما سيشجع صديقي ألمانيا ويجلب لها هدايا يوميا إن ربح الرهان أو خسره، تلك نقطة قوة كبيرة ومقنعة بالطبع.

الآن نتجه للمهمة المستحيلة.. ماذا عن مسلسلات وبرامج رمضان؟

سيدة المنزل تنتظر بعضها بفارق الصبر هناك مسلسلات وبرامج لا تفوت، فماذا سيحدث لليورو وماذا إن علمت أنك لن تنام بسبب كوبا؟

6- المفكرة

الأمر سهل للغاية بإمكانك شراء مفكرة كاملة تضم 30 يوما لتقسم جدول اليوم بين الطاعات والعبادات والمسلسلات والمباريات، أخبرها أن تحاول الحصول على أجازة لأنها تعبت كثيرا ذلك سيسهل من مهمة متابعتها للبرامج في فترة وجودك بالعمل.

عليك دائما أيضا أن تشاركها مشاهدة المسلسلات ذلك سيجعلها تشعر بأنها لا تقدم شيئا في المقابل، أضف إلى ذلك كله محاولة جعلها ترى ردود الفعل السلبية فقط عن تلك المسلسلات للعزوف عنها مثل عمليات غسيل المخ مثلا.

7-إقنعها بأن اليورو أكبر من الدوري المصري

في النهاية عدد كبير من الزوجات لا يعرف أي فريق يلعب في أي دوري وبعضهن لا يعرف الفارق بين المنتخبات والأندية ذلك لا ينقص من قدرهن على الإطلاق.

لكن الأهم أن تخبرها أن كل ما شاهدته من مباريات يعد ضعيفا مقارنة ببطولة كبيرة مثل تلك وأنك ستجعلها تعيش في سعادة وتصطحبها للخروج (شيئا فشيء إدمان الكرة سيجذبها إليه فلا تقلق حيال تلك النقطة).

8-استخدم أسرتها

من قال إن والد زوجتك لن يحب مشاهدة اليورو؟ أقنعها في رمضان بتقارب الأهل والأحباب وأنك ستدعو والد زوجتك لمشاهدة المباريات (في الغالب سيرفض لأن المشوار بعيد وربما لن يشاهد سوى النهائي معك).

9- ساعدها في المطبخ

نتذكر جميعا الجملة الخالدة في فيلم الباشا تلميذ لكريم عبد العزيز والتي قالتها غادة عادل "بسيوني أنا اتغيرت عشانك" من هنا ضربة بدايتك ساعدها في كل ما يخص المطبخ، اغسل الأطباق معها اقنعها بأن تعلمك طريقة الملوخية الزوجات تحب المشاركة فأرجوك اكسبت تلك النقطة الحيوية فذلك سيضمن لك اشتراك اليورو والسعادة.

10- اطلب لها طعاما

أخبرها أنك ستعفيها من الطهي في كثير من الأيام برمضان وستطلب طعاما، بالطبع سيكون هناك سؤال واضح من أين لك هذا ولماذا لا نشتري ياميش مثل صديقتي؟ فردك يجب أن يكون لقد ادخرت تلك الأموال لأجلب لكي السعادة في رمضان لأنك تتعبين كثيرا ويفضل أن يكون ذلك بنبرة هادئة، ثم ستقول لك كل ذلك من أجل اليورو، فتجيب وأنت غاضب وهل تزوجتك من أجل اليورو؟

بكل تأكيد ستظل تفكر في سبب زواجكما وتنسى البطولة.