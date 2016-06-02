ألفيش: الحياة مراحل وحانت لحظة الرحيل

(إفي): أكد الدولي البرازيلي داني ألفيش يوم الخميس أنه بعدما قضى ثمانية مواسم يدافع خلالها عن قميص برشلونة الإسباني، يترك النادي لأن "الحياة مراحل وعليك أن تنفتح وتستمتع وتعرف كيفية الرحيل في اللحظة المناسبة، وهذه هي".

وقال اللاعب البرازيلي من خلال رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أنه عاش "الإنجازات الأهم" خلال مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وقال في هذا الصدد "أشعر بالتميز الشديد. لاعب كرة قدم مجتهد ومنحته الحياة شرف ارتداء قميص أفضل ناد في العالم في العقد الأخير بفضل القيمة الفنية الكبيرة للاعبيه ومدربيه".

وأضاف الظهير البرازيلي الذي حصد 32 لقبا مع البلاوجرانا أنه "حظي بالاستمتاع بشغف" بكرة القدم "منذ اليوم الأول لتدربه تحت إمرة مدرب بحجم بيب جوارديولا، وحتى اليوم الأخير من هذا الموسم".

ووجه ألفيش بعض الكلمات "لزملائه الاستثنائيين" الذين أراد أن "يشكرهم جميعا" لأنه، حسب تعبيره، "كانت غرف الملابس تشهد حالة من الجماعية بين لاعبي الفريق".

وشدد حول هذه النقطة "نفوز جميعا، ونخسر جميعا. ونعمل معا من أجل الفريق. أتوجه بالشكر للجميع داخل النادي، الرؤساء والمديرين الفنيين والطاقم الفني، والعاملين بالنادي. شكرا للجميع لأنني كنت أرى التقدير اللازم إزاء المجهود المبذول بمنحي الثقة والدعم".

ومن جانبه، قال النادي في بيانه الخميس أن الظهير الأيمن السابق سيرحل عن الفريق وهو ثاني أكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في تاريخه (بعد ليونيل ميسي) وحصد 23 لقبا، حيث أن "التزامه مع النادي فضلا عن خفة طله، جذبت قلوب جميع العاشقين لبرشلونة".

ومنذ انضمامه لصفوف البلاوجرانا في موسم (2008-09)، خاض ألفيش 391 مباراة مع الفريق أحرز خلالها 21 هدفا.

كما حفلت مسيرة اللاعب مع برشلونة العديد من الألقاب، حيث فاز بالليجا ست مرات وكأس الملك أربع مرات وكأس السوبر الإسباني أربع مرات ودوري الأبطال ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين ومونديال الأندية ثلاث مرات.