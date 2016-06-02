نيابة فاقوس تُقرر حبس تاجر خردة 4 أيام لقتله زوجته فى الشرقية

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، مساء اليوم الخميس، حبس تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته بسبب خلافات بينهما.

التفاصيل بدأت بتلقى اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "هبة.ا"، 31 سنة، ومقيمة قرية النوافعة دائرة المركز، لمستشفى فاقوس العام، جثة هامدة، إثر إصابتها بكدمات بالوجه والبطن.

وبانتقال ضباط مباحث المركز، وبسؤال والد المجنى عليها اتهم "حسام.ن"، 33 سنة، تاجر خردة، بالتعدى على زوجته بالضرب، مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية.

توجهت قوة من ضباط مباحث المركز، تحت إشراف العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، برئاسة المقدم مصطفى عرفة، والنقيب محمد حيدة، والنقيب أحمد النجار، ضباط مباحث المركز، وتمكنوا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14327 جنح مركز فاقوس لسنة 2016.

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