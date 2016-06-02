مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق شركة الصوت والضوء ومدينة السينما فى الهرم

وصل اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى موقع حريق شركة مصر للصوت للضوء ومدينة السينما بشارع الهرم ، للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من النجدة، باندلاع حريق هائل فى شارع الهرم، فانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم من ضباط الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها.

- مصدر أمنى: حريق مدينة السينما بدأ فى ظهر سينما رادوبيس بشارع الهرم