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وزير الخارجية سامح شكري يصل باريس لرئاسة وفد مصر في مؤتمر السلام الدولي

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وزير الخارجية سامح شكري يصل باريس لرئاسة وفد مصر في مؤتمر السلام الدولي وزير الخارجية سامح شكري يصل باريس لرئاسة وفد مصر في مؤتمر السلام الدولي

سامح شكري وزير الخارجية

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لرئاسة وفد في الموتمر الوزاري الدولي الذي دعت إليه فرنسا لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية كلمة – خلال المؤتمر – لطرح رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأساسية في الشرق الأوسط ومفتاح الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، كما سيشدد شكري على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
> ومن المنتظر أيضا أن يعقد شكري عدة لقاءات ثنائية – على هامش المؤتمر – مع نظرائه الأوروبيين والعرب، لبحث مسار عملية السلام التي تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وكان شكري أكد دعم مصر لعقد اجتماع دولي بباريس، وأشار إلى دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح لتكثيف الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية بمساعدة الطرفين الأمريكي والفرنسي، وذلك بهدف إحياء المفاوضات بين الجانبين، وصولا إلى حل الدولتين، فضلا عن توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية.

ويشارك في المؤتمر، الذي سيعقد غدا بمركز المؤتمرات نحو 20 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكن من دون الإسرائيليين والفلسطينيين .. وفي حال نجاحه، سيسفر المؤتمر عن قمة دولية في النصف الثاني من العام الجاري بحضور القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

أ ش أ

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