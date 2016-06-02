صور..محافظ الأقصر يشدد على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

شدد محمد بدر محافظ الأقصر علي ضرورة توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة لافتاً الي أهمية وجود معارض ومنافذ بيع سلع ومنتجات غذائية بكافة ربوع المحافظة للتخفيف عن المواطنين .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الأقصر يرافقه السكرتير العام المساعد اللواء هاني عبد المقصود لتفقد معرض “أهلا رمضان” بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر عقب افتتاحه مباشرة, حيث يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين وزارتي التموين، والتنمية المحلية، واتحاد الغرف التجارية ضمن توجيهات الحكومة لإقامة سلسلة من المعارض بالمحافظات، لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مقارنة بأسعار السوق الحر لـ التخفيف من أعباء محدودي الدخل والرفع عن كاهلهم، حيث يحتوي على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

يشمل المعرض كافة السلع الغذائية من لحوم، دواجن، أسماك، أرز، بقوليات، زيوت، سكر، ومستلزمات رمضان، بأسعار مخفضة عن الاسواق، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأشار محافظ الأقصر الي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لنشر مزيد من المنافذ طوال العام، وعدم اقتصارها على المواسم فقط وامتدادها الي كافة ربوع المحافظة، وخاصة بالقرى، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين بالقرى.

وقد استمع المحافظ، خلال تفقده للمعرض إلى أراء المواطنين واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة، موجهاً بزيادة عدد المنافذ في أماكن متعددة لمنع تكدس المواطنين وتوفير السلع لأكبر عدد من الجماهير.

ولفت عبد المنعم السباعي وكيل وزارة التموين بالاقصر الي مشاركة 20 شركة في المعرض الذي يقام علي مساحة اكثر من 500 متر منها المصرية 2000, و شركة السكر وشركات خاصة تقوم ببيع السلع باسعار مخفضة للمواطنين حيث يصل متوسط سعر كيلو الارز الي 4.5 جنيه, والفراخ 20 جنيه للكيلو, ولتر الزيت 9.5 جنيه, وكيلو السكر 4.5 جنيه, وكيلو الدقيق 3.5 جنيه, وكيلو المكرونة 1.5, وكيلو البلح 10 جنيه بالإضافة الي الأسعار المخفضة لياميش رمضان ومنتجات الألبان والعصائر مشيراً الي أن فترة انعقاد المعرض أسبوعين, ومن المحتمل مد هذه الفترة في حالة اقبال المواطنين وحسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن حيث شهد المعرض اقبالاً شديداً من المواطنين فور افتتاحه, الذين تسابقوا علي شراء السلع بكميات كبيرة .

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