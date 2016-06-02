الدفع ب 16 سيارة لإخماد حريق اندلع فى استديو بمدينة السينما فى الهرم

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 16 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل اندلع فى استوديو بمدينة السينما خلف سينما رادوبيس بشارع الهرم.

كانت البداية بتلقى غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من النجدة بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضباط الحماية المدنية والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخماد الحريق.

حريق هائل فى سينما رادبيس بالهرم .. وانتقال قوات "الحماية المدنية"