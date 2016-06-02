أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ارتفاع السنة اللهب والأدخنة فى موقع حريق مدينة السينما فى الهرم

Google+ Print
ارتفاع السنة اللهب والأدخنة فى موقع حريق مدينة السينما فى الهرم ارتفاع السنة اللهب والأدخنة فى موقع حريق مدينة السينما فى الهرم
ارتفعت ألسنة اللهب جراء الحريق الهائل الذى اندلع منذ قليل فى مدينة السينما خلف سينما رادوبيس بشارع الهرم، ويحاول رجال الإطفاء إخماد النيران، فيما تسبب الأدخنة فى انعدام الرؤية بالشوارع المؤدية لموقع الحريق.

وفرضت قوات الأمن كردونا فى محيط النيران لمنع وصول المواطنين إلى موقع الحريق وتسهيل وصول رجال الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المبانى المجاورة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من النجدة باندلاع حريق هائل فى شارع الهرم، فانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم من ضباط الحماية المدنية، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها.


>حريق هائل فى سينما رادبيس بالهرم .. وانتقال قوات "الحماية المدنية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365