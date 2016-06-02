ارتفاع السنة اللهب والأدخنة فى موقع حريق مدينة السينما فى الهرم

ارتفعت ألسنة اللهب جراء الحريق الهائل الذى اندلع منذ قليل فى مدينة السينما خلف سينما رادوبيس بشارع الهرم، ويحاول رجال الإطفاء إخماد النيران، فيما تسبب الأدخنة فى انعدام الرؤية بالشوارع المؤدية لموقع الحريق.

وفرضت قوات الأمن كردونا فى محيط النيران لمنع وصول المواطنين إلى موقع الحريق وتسهيل وصول رجال الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المبانى المجاورة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من النجدة باندلاع حريق هائل فى شارع الهرم، فانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم من ضباط الحماية المدنية، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها.

حريق هائل فى سينما رادبيس بالهرم .. وانتقال قوات "الحماية المدنية"