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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق السلام فى خليج نعمة بشرم الشيخ

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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق السلام فى خليج نعمة بشرم الشيخ إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق السلام فى خليج نعمة بشرم الشيخ
تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة شرم الشيخ بحادث تصادم بين سيارة رقم 6384 ط ج م وسيارة شرطة رقم 1843 ب 12 بخليج نعمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسلام السيد مصطفى 31 عاما من المنوفية، مصاب بجروح سطحيه وكدمات، وائل زغلول محمد 39 عاما من المنيا، مصاب بكدمة فى الرأس، أيمن فوزى محمد 21 عاما من المنيا، مصاب بكدمة فى الذراع ، عبد الرازق أحمد على 44 عاما من المنوفية، مصاب بكسر بالكتف الأيسر والركبة، أشرف أحمد مصطفى، 53 عاما من القاهرة، مصاب بكدمات، فرج محمد فرج 21 عاما من القاهرة، مصاب بكدمات، أحمد محمد أحمد 22 عاما من القاهرة، مصاب أيضا بكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأخطرات النيابة العامة لتولى التحقيق.


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