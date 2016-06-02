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مصدر أمنى: حريق مدينة السينما بدأ فى ظهر سينما رادوبيس بشارع الهرم

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مصدر أمنى: حريق مدينة السينما بدأ فى ظهر سينما رادوبيس بشارع الهرم مصدر أمنى: حريق مدينة السينما بدأ فى ظهر سينما رادوبيس بشارع الهرم
أكد مصدر أمنى أن الحريق اندلع فى ظهر مبنى سينما رادوبيس، وامتد إلى داخل مدينة السينما بالهرم، وطال مجموعة من المكاتب الإدراية بالمبنى، ثم انتشرت النيران فى مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات عروض فنية بالحديقة.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء يواصلون جهودهم لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات لإخمادها، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات إطفاء إضافية وضباط من الإدارة.
>وفرضت قوات الأمن كردونا فى محيط النيران لمنع وصول المواطنين إلى موقع الحريق وتسهيل وصول رجال الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المبانى المجاورة.
>كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من النجدة باندلاع حريق هائل فى شارع الهرم، فانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم من ضباط الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بشارع الهرم و انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية و العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم و ياسر سرور و أحمد عبد النعيم ضباط الحماية المدنية و الفريق المرافق له، و بصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات و محاولة إخماد الحريق.


>- ارتفاع السنة اللهب والأدخنة فى موقع حريق مدينة السينما فى الهرم

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