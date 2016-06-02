هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 570 فلسطينيا الشهر الماضى

>قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة فى قطاع غزة عبد الناصر فروانة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 570 فلسطينا خلال شهر مايو الماضي، ما رفع أعداد المعتقلين منذ اندلاع "انتفاضة القدس" لأكثر من 6 آلاف معتقل، وفقا لما هو موثق لدى الهيئة.

وأضاف فروانة - فى إحصائية نشرها اليوم الخميس أن من بين المعتقلين خلال شهر مايو المنصرم 103 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، و20 فتاة وامرأة.

وأوضح أن "الاعتقالات طالت كافة محافظات الوطن، وأن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا - على الأقل - إلى أحد أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى والإيذاء المعنوى والمعاملة القاسية".

وتابع "أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للعاملين فى مهنة الصيد قبالة شاطئ بحر غزة، واعتقلت 28 صيادا، من مجموع 34 فلسطينيا تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال مايو الماضي"، كما صعدت من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحقهم واعتدت عليهم وأطلقت نيران رشاشاتها تجاههم وأصابت بعضهم، وصادرت عددا من القوارب ومعدات الصيد.

يذكر أن حوالى 7 آلاف فلسطينى يقبعون فى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 41 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، وأقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ يناير 1983، و70 أسيرة أقدمهن الأسير لينا الجربونى المعتقلة منذ أبريل 2002، وأكثر من 400 طفل، و7 نواب، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.

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