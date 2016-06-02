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أستاذ قلب بجامعة الإسكندرية: 70% من مرضى السكر مصابون بارتفاع ضغط الدم

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أستاذ قلب بجامعة الإسكندرية: 70% من مرضى السكر مصابون بارتفاع ضغط الدم أستاذ قلب بجامعة الإسكندرية: 70% من مرضى السكر مصابون بارتفاع ضغط الدم
أكد الدكتور طارق الزواوى، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب الإسكندرية، مقرر عام مؤتمر "كاديو الكس" المنعقد حاليًا بمكتبة الإسكندرية أن نسب المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم يمثل 26% من المصريين البالغين، وأن العلاقة وثيقة بين السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم والسكر.

وقال الدكتور طارق الزواوى إن 40% من مرضى الضغط معرضون للإصابة بمرض السكر و70% من مرضى السكر مصابون بأمراض الضغط وأمراض القلب، موضحًا أن 75% من مرضى قصور الشرايين الطرفية مصابون بارتفاع ضغط الدم، وحوالى 67% من مرضى ارتفاع ضغط الدم مصابون بالسكتة الدماغية.

وتابع الدكتور طارق الزواوى خلال مؤتمر "كارديو الكس": "يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى هبوط عضلة القلب والوفاة، موضحًا أن مريض ارتفاع ضغط الدم لابد من تقييم حالته من حيث الأمراض المصاحبة له" مؤكدًا أن معظم الحالات يصاحبها أمراض أخرى مثل السكر وارتفاع كولسترول الدم، والفشل الكلوى والسكتة الدماغية وقصور الشرايين الطرفية.

وأوضح أن المرضى كبار السن فوق الـــ80 عامًا لهم وضع خاص، مضيفًا أنه يمكن علاج الضغط باستخدام عقاقير مناسبة لسنهم وكذلك علاج ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، واختيار مجموعات معينة من الأدوية مناسبة لهذه الفئة من المرضى.


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