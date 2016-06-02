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وزير القوى العاملة يسلم الدفعة الأولى من عقود العمل بالكويت

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وزير القوى العاملة يسلم الدفعة الأولى من عقود العمل بالكويت وزير القوى العاملة يسلم الدفعة الأولى من عقود العمل بالكويت

أرشيفية

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الخميس الدفعة الأولى من عقود العمل للمتعاقدين بالخارج مع شركة الضمان الخليجية الكويتية على وظيفة “ضابط أمن”، حيث تم اختيارهم ضمن احتياجات الشركة البالغ 50 ضابط أمن، براتب شهري 115 دينارا كويتيا، مع مزايا أخرى تتمثل في توفير الشركة السكن المناسب، ووسيلة الانتقال من السكن إلى أماكن العمل، فضلا عن تحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر.

وأكد الوزير للمتعاقدين أنهم سفراء لمصر في الخارج، مشددا على ضرورة رفع اسم عالياً، وإعطاء صورة مشرفة للعامل المصري، وإظهار أن لديه الأمانة والقدرة والكفاءة في العمل، وأن يقدموا رسالة لدولة العمل أن العامل المصري يقوم بالأعمال المنوطة به بكل كفاءة وأمانة، ما يسهم في زيادة الطلب على العمالة المصرية، معبرا عن تمنياته لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج رعاية كاملة وتعمل على حل مشاكلها، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، مشيرا إلي أن دورها الأساسي والرئيسي هو رعاية وحماية العامل المصري في أي مكان.

ووجه الوزير الشباب الراغب في العمل أن يبحث عن الوظائف في جميع وسائل الإعلام، للوقوف على فرص العمل المتاحة التي توفرها الوزارة، مؤكدا أن هذه الفرص تقدم بكل مصداقية وشفافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت منذ اليوم تجربة تسجيل المصريين على استمارة بيانات، لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج، من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عما يتعلق بعملها بالخارج، وإدخالها إلى الحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة، حتي يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج.

من جانبهم، قدم المتعاقدين الشكر للوزير، وأثنوا على دور الوزارة في منحهم هذه الفرصة.

أ ش أ

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