بيان الأهلي - بخصوص القناة.. لجأنا إلى هذا القرار حفاظا على حقوق النادي وجماهيره

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة موقف القناة وفسخ التعاقد مع الشركة التي تدير القناة، والتعاقد مع بريزنتيشن لخلافتها.

وأوضح البيان إلى أن القناة كانت في طريقها أن تسود شاشتها بعد قرار اتخذته شركة (مسك)، لكن الأهلي لجأ لفسخ التعاقد حفاظا على حقوقه.

بينما أصدرت مسك بيانا تهاجم في عضو مجلس إدارة الأهلي عماد وحيد. (التفاصيل)

وجاء نص البيان:

"على مدار تاريخ النادي الأهلي العريق، كان الحفاظ على حقوق النادي وجماهيره أحد أهم العناصر المحددة لاستراتيجية إدارته على مدى عقود طويلة، وفي ذات الوقت كان النادي الأهلي حريصا على احترام حقوق الغير وحمايتها بقدر حفاظه وحمايته لحقوقه.

وبعد أن حاولنا بشتى الطرق الوصول إلى صيغة تفاهم مع شركة الإدارة للقناة حول بعض الحقوق محل النزاع التجاري، فلم نجد أي استجابة أو تعاون.

كنا في انتظار إنهاء التحكيم في النزاع بين الشركتين، لكن التصعيد الأخير من قبل الشركة التي تتولى الإدارة بإيقاف البث المباشر للقناة وبرامجها وتسريح العاملين بها، أثار الخشية في نفوس أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وكذلك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا جماهيره العريضة بأن القناة في طريقها إلى الغلق.

خاصة وأن شركة الإدارة قد وجهت طلبا لهيئة التحكيم بوقف شارة البث وتسويد الشاشة وهو ما تم رفضه من هيئة التحكيم. وهو الأمر الذي لن تسمح به شركة الأهلي ولا مجلس إدارتها، وما لا يمكن قبوله من جماهيره ومحبيه الذين ارتبطوا بقناتهم على مدار السنوات الماضية.

مع هذا التصعيد غير المبرر من شركة مسك، إضافة إلى أن "إنهاء التعاقد" هو أحد أهم مطالبها من وراء لجوئها للتحكيم القانوني.. فقد قررت شركة الاهلى للإنتاج الإعلامي إنهاء التعاقد مع شركة مسك الدولية للإنتاج الإعلامي وهو الإجراء الذي اتخذناه للحفاظ علي حقوق ومصالح النادي الأهلي وجماهيره.

واستناداً إلى نص و حكم المادة 209/2 من القانون المدني التي تجيز في حالة الاستعجال أن نقوم بتنفيذ التزامات شركة الإدارة على نفقتها، دون حاجة لحكم قضائي.

وفي إطار السعي نحو تطوير العمل في القناة خلال المرحلة المقبلة، قررت إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي الدخول في شراكة مع شركة بريزنتيشن سبورت، المالكة لحقوق البث التليفزيوني لمباريات النادي الأهلي، لإدارة القناة بما يحقق أهداف ومصالح الأهلي.

وجاء التعاقد مع شركة بريزنتيشن سبورت بعد سلسلة مفاوضات مكثفة وعميقة، تضمن بها إدارة شركة الأهلي للانتاج الإعلامي أن الشركة الجديدة ستدير القناة وفق استراتيجية ورؤية تعبر عن الأهلي وطموحاته وتقدم رسالة إعلامية عصرية تتواكب مع التقدم الكبير الذي وصلت إليه صناعة الإعلام المرئي.

وهنا نشدد على أن التفاهم قد تم حول تفعيل دور مجلس أمناء القناة في رسم الاستراتيجية التحريرية والاعلامية للقناة، وهو المجلس الذي سيضم ممثلين عن الشركتين ."الأهلي للانتاج الإعلامي" و"برزنتيشن سبورت".

مرة أخرى نؤكد على أننا لجأنا إلى ما اتخذناه من خطوات قانونية وعملية للحفاظ على مصالح الأهلي دون التعرض لمصالح الغير . وهذه الإجراءات ليست موجهة ضد أشخاص ولا يقصد منها الإساءة للقائمين على شركة مسك الدولية للإنتاج الإعلامي أو ملاكها ونكن لهم كل الاحترام والتقدير.

ونشكر كل من ساهم وعمل فى قناة الأهلي خلال المرحلة الماضية، مع أمنياتنا بأن نرى شاشة قناة الأهلي مزدهرة في فضاء الإعلام العربي والدولي.