الأهلي يرد عبر في الجول على اتهامات مسك.. ' اندهاش وغرابة وأين إجراءاتكم '

رد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على "اتهامات" شركة مسك الدولية للإنتاج الإعلامي.

شركة "مسك" الدولية للإنتاج الإعلامي أصدرت بيانا قويا بعد قرار شركة النادي الأهلي للإنتاج بفسخ العقد واستعادة قناة النادي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد أعلن رسميا بيع حقوق إدارة قنواته الرسمية لشركة بريزينتيشن بعد فسخ العقد مع شركة مسك. (طالع التفاصيل)

وتحدث عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي عن بيان شركة "مسك" قائلا: "مندهش للغاية من البيان الذي تم إصدارة من الشركة".

"اتهامات غريبة جدا جدا وأستغرب بشدة ما يُقال. كل هذا الكلام لم يحدث إطلاقا".

سبب التواجد

وأوضح عماد وحيد سبب تواجده في مقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي قائلا: "حضرت بصفتي عضو منتدب في مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. - الشركة المالكة للقناة -".

وواصل "ذهبت لتنفيذ القرارات وذلك بعد مخالفة الشركة لنصوص في التعاقدات".

وما هي النصوص؟ أجاب عضو الأهلي: "تم تسريح العمالة إلى جانب وقف الموظفين في القناة".

وأضاف "إلى جانب منع تقديم محتوي فني فلم يتم بث أي مباراة للفريق وتم الاعتماد على الأرشيف فقط. وهذا إخلال لنصوص التعاقد".

الاتهامات ضد الإجراءات

وتطرق عضو الأهلي في حديثه مع FilGoal.com للرد على اتهامات اقتحام الشركة من أجل "اغتصاب الحقوق" قائلا: "هل سأغتصب حقي وبيتي!. بالتأكيد كل ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع "إذا فعلت ذلك حقا فلماذا لم تتقدم الشركة بإجراء قانوني ضدي؟".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا لم تذهب الشركة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات ضدي؟ بالتأكيد لن ذلك لم يحدث".

وأردف "الهدف من كل ذلك هو استرداد حقنا. لتقديم المتعة إلى جماهيرنا، هذا أهم شيء لدينا".

وأتم "جماهير الأهلي متفاعلة للغاية بعد قرار الإدارة".

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