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أبو جبل ينفي التوقيع لسموحة

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أبو جبل ينفي التوقيع لسموحة أبو جبل ينفي التوقيع لسموحة

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك التوقيع لنادي سموحة للانتقال إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرجت العديد من التقارير تشير لتوقيع حارس الزمالك مع سموحة.

وتحدث أبو جبل للموقع الرسمي للنادي لينفي تماما تلك الأنباء قائلا: "سعيد مع الزمالك ولا أرغب في الرحيل".

كما أكد أبو جبل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأشار حارس الزمالك لسعادته في المعسكر الحالي للزمالك والذي يقام في مدينة السادس من أكتوبر قبل استئناف مسابقة الدوري.

ولعب أبو جبل 10 مباريات هذا الموسم. 9 في الدوري ولقاء في إفريقيا.

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