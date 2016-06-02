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مقتل وإصابة 14 عنصرا من قوات عملية البنيان المرصوص فى انفجار غرب سرت

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مقتل وإصابة 14 عنصرا من قوات عملية البنيان المرصوص فى انفجار غرب سرت مقتل وإصابة 14 عنصرا من قوات عملية البنيان المرصوص فى انفجار غرب سرت

>لقى عنصران مصرعهما وأصيب 12 آخرون اليوم الخميس، جراء انفجار انتحارى استهدف "قوات عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسى الليبى" ، بالقرب من المحطة البخارية غرب مدينة سرت.

وقال مصدر عسكرى اليوم الخميس، إن انفجارا بالقرب من المحطة البخارية غرب مدينة سرت، استهدف "قوات عملية البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، ما أسفر عن سقوط شهيدين، و 12 جريحا من قوات عملية البنيان المرصوص.

وأضاف المصدر أن جثمانى الشهيدين والجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة، قدمت للجرحى الإسعافات الأولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.
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