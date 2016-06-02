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رئيس تونس يقترح حكومة وطنية تضم اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل

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رئيس تونس يقترح حكومة وطنية تضم اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل رئيس تونس يقترح حكومة وطنية تضم اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل
دعا الرئيس التونسى اليوم الخميس، إلى بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تضم الاتحاد العام التونسى للشغل صاحب التأثير الكبير وتكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الواهن.

وقال الباجى قائد السبسى، إن حكومة الوحدة يمكن أن تضم الاحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم حاليا ومستقلين وأحزاب المعارضة التى ترغب فى الانضمام لها.

وشدد السبسى على أن اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل يجب أن يكون ضمن حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنه حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن وأكثر جرأة فى تطبيق القانون وإعطاء الأولوية لموضوع بطالة الشبان.
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