الجيش السودانى يعلن استعادته لمناطق استراتيجية من أيدى المتمردين بالنيل الأزرق

>أعلنت ولاية النيل الأزرق السودانية؛ استعادة القوات المسلحة مدعومة بقوات حرس الحدود؛ لمنطقة جبل (كلقو) من قبضة عناصر قوات الحركة الشعبية (قطاع الشمال).

وأكد والى ولاية النيل الأزرق حسين أبو سروال - فى تصريحات لقناة "الشروق" السودانية مساء اليوم "الخميس" - أن تحرير (كلقو) زاد من مساحة الأمن والاستقرار بالولاية، معتبرا النصر بشارة بموسم زراعى مستقر يحقق الأمن الغذائى فى النيل الأزرق.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية خاضت معركة حامية على عدة محاور فى الطريق إلى جبل (كلقو) الاستراتيجي، نحو 30 كلم جنوبى مدينة /الدمازين/ عاصمة ولاية النيل الأزرق، وخلف المتمردون أعدادا من القتلى والجرحى، وأسرت القوات المسلحة السودانية نحو 100 جندى من عناصرهم.

وفى السياق؛ أكد عسكريون سودانيون؛ أهمية المنطقة الاستراتيجية فى قطع الإمداد عن حاملى السلاح، وأن تحرير /كلقو/ يشكل دافعا وداعما للقوات المسلحة بإعلان انتهاء عمليات "الصيف الحاسم" عقب السيطرة على ما تبقى من مناطق.

وكانت قد وصلت إلى مدينة "الدمازين" عاصمة ولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء الماضي، تعزيزات من قوات الدعم السريع السودانية بقيادة اللواء محمد حمدان حميدتي، مدعومة بعشرات السيارات ذات الدفع الرباعى مزودة بالمدفعية؛ فى إطار التعزيزات العسكرية اإضافية التى دفع بها الجيش السودانى للقضاء على الحركات المتمردة.

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