5 طرق للتغلب على مثلث "الصيام والحر والامتحانات"

كثير من الطلاب ينتابهم الشعور بالقلق خلال فترة الامتحانات، لكن تزداد الرهبة خاصة عند المذاكرة فى شهر رمضان لتخليهم عن تناول المنبهات والمياه خلال فترة الصوم الذى يتعدى 14 ساعة، وتزداد حدة الأمر فى فصل الصيف عند ارتفاع درجة الحرارة.

وفى السياق ذاته، تقدم الدكتورة إيناس صلاح مجاور، أستاذ الباطنة والغدد الصماء والتغذية بكلية طب قصر العينى، نموذجا متكاملا لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم فى التغلب على الحر والصيام خلال الامتحانات مع زيادة تركيزهم، وتشمل:

• نصائح للتغلب على الحر مع الصيام خلال فترة الامتحانات

1- يجب أن تحتوى وجبة الفطار على الخضراوات الورقية داكنة اللون والفواكه الطازجة، نظرًا إلى أنها تضبط الحالة المزاجية وتمد الجسم الحديد وتقوى مناعة الجسم وتعزز القدرة الذهنية.

2- أثبتت الدراسات أن 90% من تكوين المخ مياه، لذلك يجب شرب 2 كوب من المياه فى الفطار ثم 3 أكواب فى المساء إضافة إلى 2 كوب آخر فى السحور لتغذية الجسم بالمعادن المهمة وتقوية الذاكرة وتقليل التوتر وعدم التركيز، وأيضًا لمواجهة الحر الذى يجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل التى يحتاجها.

3- التقليل من المنبهات خلال شهر رمضان مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية الداكنة لتجنب اعتياد المخ على مادة الكافيين الذى يحفزه على العمل ثم سرعان ما ينهار الجسم ويصاب بالإجهاد وارتفاع الإحساس بالاحتياج إلى النوم وتبديلها بالروزمارى المنقوع بالمياه حيث أثبتت الأبحاث قدرتها على تقوية الذاكرة والتركيز.

4- يجب أن تشمل وجبة السحور أطعمة بطيئة الهضم مع أطعمة غنية بالكربوهيدرات لأنها تمد الجسم بالطاقة والتى تشمل: الفول والعدس والحبوب الكاملة والقمح والفاصوليا.

5- عدم الجلوس فى الأماكن المكشوفة خلال النهار، لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارة.

- 6 نصائح لطلاب الثانوية العامة أهمها "التلفزيون والمذاكرة دونت ميكس"

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