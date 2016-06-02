أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ تخدير: قلة تدريب الأطباء السبب فى الوفيات الناتجة عن "أخطاء التخدير"

Google+ Print
أستاذ تخدير: قلة تدريب الأطباء السبب فى الوفيات الناتجة عن "أخطاء التخدير" أستاذ تخدير: قلة تدريب الأطباء السبب فى الوفيات الناتجة عن "أخطاء التخدير"
قال الدكتور "بهاء الدين عويس" أستاذ التخدير والرعاية مركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس لـ"اليوم السابع": "قلة تدريب الأطباء وعدم توفر الخبرة الكافية التى تساعدهم على تقديم خدماتهم بكفاءة عالية هى السبب الاساسى فى زيادة حجم المشكلات الناتجة عن التخدير".

وأضافت: "تتفاقم المشكلة فى حالة قيام الأطباء الصغار بها نظرة لقلة خبراتهم وعدم تدريبهم على مختلف أنواع الحالات المرضية التى يستقبلونها".

وأضاف: "يقوم الأطباء الصغار باستقبال كل الحالات المرضية دون التعرف على إمكانيات المكان وهل يمكن إنقاذه داخل هذا المكان أم يفضل نقله إلى مكان اخرى لديه من الأدوات والإمكانيات التى تساعد فى إنقاذ حالة المريض، بالإضافة إلى عدم تشخيصه الصحيح للمرض وأبعادها، وبالتدريب الجيد يمكنا التخلص من هذه المشكلات ونستطيع بث الطمأنينة فى قلوب المرضى".

وعن لجنة الوفيات والمضاعفات بمستشفى عين شمس والتى يترأسها الدكتور "بهاء" قال: "منذ 15 عاما نقوم بعقد مؤتمر داخلى لمناقشة أسباب وفاة الحالات، للوصول إلى مشكلات التخدير التى تؤدى للوفاة، واليوم نستطيع أن نقول إنه على مستوى مستشفيات جامعة عين شمس قلت نسبة الوفيات بسبب التخدير بدرجة كبيرة لإدراكنا بالمشكلات التى كانت تحدث من قبل وتوفير حلول لها، وكان التدريب هو أحد أهم الأسباب التى كانت تؤدى إلى وفاة المريض بسبب التخدير".


>مناقشة الجديد فى عالم التخدير فى مؤتمر جامعة عين شمس الثالث الدولى الخميس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365