أستاذ تخدير: قلة تدريب الأطباء السبب فى الوفيات الناتجة عن "أخطاء التخدير"

قال الدكتور "بهاء الدين عويس" أستاذ التخدير والرعاية مركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس لـ"اليوم السابع": "قلة تدريب الأطباء وعدم توفر الخبرة الكافية التى تساعدهم على تقديم خدماتهم بكفاءة عالية هى السبب الاساسى فى زيادة حجم المشكلات الناتجة عن التخدير".

وأضافت: "تتفاقم المشكلة فى حالة قيام الأطباء الصغار بها نظرة لقلة خبراتهم وعدم تدريبهم على مختلف أنواع الحالات المرضية التى يستقبلونها".

وأضاف: "يقوم الأطباء الصغار باستقبال كل الحالات المرضية دون التعرف على إمكانيات المكان وهل يمكن إنقاذه داخل هذا المكان أم يفضل نقله إلى مكان اخرى لديه من الأدوات والإمكانيات التى تساعد فى إنقاذ حالة المريض، بالإضافة إلى عدم تشخيصه الصحيح للمرض وأبعادها، وبالتدريب الجيد يمكنا التخلص من هذه المشكلات ونستطيع بث الطمأنينة فى قلوب المرضى".

وعن لجنة الوفيات والمضاعفات بمستشفى عين شمس والتى يترأسها الدكتور "بهاء" قال: "منذ 15 عاما نقوم بعقد مؤتمر داخلى لمناقشة أسباب وفاة الحالات، للوصول إلى مشكلات التخدير التى تؤدى للوفاة، واليوم نستطيع أن نقول إنه على مستوى مستشفيات جامعة عين شمس قلت نسبة الوفيات بسبب التخدير بدرجة كبيرة لإدراكنا بالمشكلات التى كانت تحدث من قبل وتوفير حلول لها، وكان التدريب هو أحد أهم الأسباب التى كانت تؤدى إلى وفاة المريض بسبب التخدير".

مناقشة الجديد فى عالم التخدير فى مؤتمر جامعة عين شمس الثالث الدولى الخميس

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