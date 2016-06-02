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سيف بن زايد: مبادرة"حلمي حياتي" تترجم أحلام أبنائنا لواقع ينبض بالحياة

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سيف بن زايد: مبادرة"حلمي حياتي" تترجم أحلام أبنائنا لواقع ينبض بالحياة سيف بن زايد: مبادرة"حلمي حياتي" تترجم أحلام أبنائنا لواقع ينبض بالحياة

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مقر كلية التقنية العليا بنين -دبي حفل تخريج 92 من الطلبة المنتسبين لمبادرة "حلمي حياتي" في مرحلتها الأولى والتي تم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من المؤسسات الوطنية .

وقال سموه "بدعم قادتنا الاستثنائيين مبادرة"حلمي حياتي" صورة من العقيدة التكاملية تترجم أحلام أبنائنا وبناتنا لواقع ينبض بالحياة".

وأشاد سموه بجهود الجهات الراعية وحيا الطلبة المشاركين في المبادرة وحثهم على مواصلة التفوق والتحصيل العلمي .

وكرم سموه الجهات الداعمة لمبادرة "حلمي حياتي" وفريق العمل وكليات التقنية العليا لجهودهم في دعم الحفل والمبادرة .

 

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