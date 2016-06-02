ننشر صورة عقد شركة "أوركيدا" سبب اقتحام نادى المحامين بطلخا

قال السيد إبراهيم محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن نقابة المحامين لها الحق فى فسخ التعاقد، مع شركة أوركيدا، التى كانت تتولى إدارة نادى المحامين بطلخا، والتى تم القبض على مالكيها ضمن 39 متهما باقتحام نادى المحامين بطلخا الثلاثاء الماضى، وقد حصل "اليوم السابع" على نسخة من العقد المحرر مع الشركة.

وصرح "إبراهيم" لليوم السابع: وفقا للعقد فإن البند 18 الموقع من المستثمر يعطى الحق لمجلس النقابة فى فسخ التعاقد إذا أخل بأى بند من بنود التعاقد، وبالفعل هو أخل بـ7 بنود بالعقد، ولم ينفذها على مدار 8 سنوات، وبدأ يقول إنه لازال له 5 سنوات بالرغم أن عقده ينتهى العام المقبل.

وأضاف "إبراهيم": واجتمعنا معه ورفض تنفيذ البنود التى أخل بها، وأمهلناه 3 أيام للرد ولم يرد، فقمنا بفسخ التعاقد، وهو استعان بأسلوب البلطجة، هو وشريكة لواء شرطة بالمعاش.

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