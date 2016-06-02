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انقطاع المياه يومين عن 5 قرى بمركز المحلة الكبرى بسبب كسر فى الخط الرئيسى

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انقطاع المياه يومين عن 5 قرى بمركز المحلة الكبرى بسبب كسر فى الخط الرئيسى انقطاع المياه يومين عن 5 قرى بمركز المحلة الكبرى بسبب كسر فى الخط الرئيسى
أكد عدد من أهالى 5 قرى بمركز المحلة الكبرى بالغربية انقطاع المياه عنهم لمدة يومين على التوالى، وذلك بسبب كسر فى الخط الرئيسى المغذى للقرى.

وأضاف الأهالى لـ"اليوم السابع" أن القرى المتأثرة من انقطاع المياه هى" قرية بشبيش، وقرية دمرو، وكفر دمرو، وقرية سنباره، وقرية الإنشا".

وأوضح الأهالى أنهم تقدموا بعدة شكاوى لشركة المياه بالغربية، وذلك لسرعة إصلاح الكسر فى الخط الرئيس ولكن دون جدوى.

وأشاروا إلى أن هناك عددا من المواطنين تجمهروا اليوم أمام مجلس المدينة بإحدى القرى للمطالبة بحل المشكلة لعودة المياه.


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