محافظ شمال سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" برعاية الرئيس السيسى

افتتح، اليوم، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، معرض "أهلا رمضان" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورافقه اللواء، سامح عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء، السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء.

وقال المحافظ، إنه من خلال المعرض يتم بيع السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة ومحددة، تيسيرًا على المواطنين والأسر المتوسطة الدخل، وطالب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالإشراف المباشر على المعرض ومراقبة الأسعار ومنع وصول السلع للسوق السوداء.

شهد حفل الافتتاح كل من عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعريش، ومحمد فهمي البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، والحسيني محمد عويس، مشرف الاتحادات الإقليمية والتعاون الاستهلاكي بالمحافظات، فتحي راشد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وأماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين.

كما تفقد محافظ شمال سيناء السوق التعاوني الملحق بمجلس مدينة العريش، واطمأن المحافظ خلال جولته التفقدية على توافر احتياجات المواطنين من السلع ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة.

وفى تصريحات له أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تقوم بدعم الجمعيات الاستهلاكية التعاونية لتحقيق مصالح المواطنين، ونشر ثقافة الوعي التعاوني، وكرم المحافظ 25 شخصًا من المتميزين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومنحهم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير.

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