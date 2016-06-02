بالصور..محافظ كفرالشيخ ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مشروع الاستزراع السمكى

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، وعضو المجلس العسكرى السابق، اليوم الخميس، مشروع الاستزراع السمكى، والذى ينفذه جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ببركة غليون بالساحل الشمالى لمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من المشروع فى شهر أغسطس المقبل.

كما تفقدوا أحواض الأسماك والحضانات الخاصة بزريعة الأسماك، والترع الرئيسية، ونماذج أحواض الجمبرى المختلفة، والمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية، وأعمال الإنشاءات من الناحية الفنية والهندسية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى المشروع، وحتى شاطئ البحر المتوسط بطول 15كم، وعمل محضر تنسيقى بين المحافظة والقوات المسلحة والأجهزة المعنية، لعمل كورنيش على البحر مباشرة بطول كيلو متر، وممشى للمصطافين، وحارة للدراجات وأخرى للسيارات، وتم إنشاء منطقة إقامة وخدمات كاملة، لافتاً إلى أنه سيتم تجهيز الشاطئ بأعلى المعايير الفنية والهندسية والجمالية العالمية، التى تتناسب مع كافة طبقات المجتمع.

من جانبه قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2719 فدانًا، والمرحلة الثانية 2815 فدانًا والمرحلة الثالثة 6174 فدانًا، والمرحلة الرابعة 7 آلاف فدان، وجارى العمل فى المرحلة الأولى وسيتم افتتاحها قريبًا، وتم الانتهاء حتى الآن من أكثر من 75% من العمل، أما المرحلة الثانية يجرى الآن العمل فيها رفع مساحى وتخطيط، وستكون مزارع نيلية: البلطى والبورى، لافتًا أنه لن تستغرق المراحل التالية وقتًا طويلاً لأن المرحلة الأولى هى التى تم فيها وضع البنية التحتية للمشروع بالكامل.

وأضاف الوزير، أن المشروع العملاق يوفر فرص عمل مباشرة ودائمة تصل إلى 5 آلاف فرصة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك 12 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع، والمشروع بالكامل صديق للبيئة.

وقال اللواء أركان حرب حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، إن مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون يضم 453 حوض سمك بحرى، مساحة الحوض الواحد 50 مترًا فى 150مترًا، و626 حوض سمك جمبرى، مساحة الواحد 40 مترًا فى 40مترًا، ويوجد أيضًا 186 حضانًا لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ، لإنتاج "الزريعة" بمعدل 20 مليونًا من الأسماك البحرية "البورى، الوقار، الدنيس، القاروص"، و2 مليار وحدة جمبرى، وهذا بهدف وضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

وتابع "بدين"، أن المزرعة بالكامل عبارة عن مشروع صديق للبيئة ولا توجد به أى مصادر للمياه الملوثة.. بالإضافة إلى 10 ورش لتربية اليرقات والجمبرى، مضيفاً أن المشروع يشمل مدينة الصناعية، وسيتم الانتهاء منها قريبًا، ومساحتها 55 فدانًا، وبها مصنع علف السمك مساحة 1518 مترًا وينتج 180 ألف طن سنويًا، ومصنع الفوم على مساحة 5250 مترًا، ومصنع الثلج على مساحة 1900 متر، ومصنع "بروسسينج" ومعمل أبحاث ومركز تدريب لتدريب العمالة، وتدريب على تربية الزريعة للذين لا يتبعون المشروع، ويوجد بها أيضًا 7 عمارات سكنية؛ مسطح الواحدة ألف متر مربع للعاملين، ومنطقة ترفيهية وملاعب، ومسجد، كاملة المرافق والخدمات.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عيسى مدير عام المشروع، والعميد عمرو عصمت مدير تنفيذى المشروع، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط، وعلى عبد الستار رئيس مركز مدينة مطوبس، وعدد من وكلاء الوزارات، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية.

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