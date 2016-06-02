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تحريات المباحث تؤكد صحة اتهام شرطي سعودي بهتك عرض طفلة بالغردقة‎

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تحريات المباحث تؤكد صحة اتهام شرطي سعودي بهتك عرض طفلة بالغردقة‎ تحريات المباحث تؤكد صحة اتهام شرطي سعودي بهتك عرض طفلة بالغردقة‎

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أكدت تحريات مباحث السياحة بالغردقة، صحة إتهام عريف شرطة سعودي في واقعة إتهامه بهتك عرض طفلة بقرية سياحية بالغردقة، وسلمت المباحث التحريات ، اليوم الخميس، للمستشار محمد مأمون رئيس النيابة .

كان المستشار محمود أسامه وكيل نيابة الغردقة، قد قرر حجز عريف شرطة سعودي الجنسية لحين ورود تحريات مباحث السياحة في واقعة إتهامه في بلاغ بهتك عرض طفلة 10 سنوات وقيامه بتقبيلها دون رضاها ، أثناء تواجد المتهم باحدي القري السياحية بالبحر الأحمر.

وتم إلقاء القبض علي المتهم، حيث قدم والد الطفلة المجني عليها، بلاغًا لأجهزة الأمن بالواقعة، وعلي الفور إنتقل ضباط مباحث شرطة السياحة لمحل الواقعة، وتم تحرير المحضراللازم .
> وتبين من تفاصيل البلاغ، قيام والد طفلة 10 سنوات، ويعمل صاحب شركة،  باخطار أجهزة الامن وادارة القرية السياحية بقيام شاب سعودي الجنسية يدعي «م .ح .ش»، ويعمل عريف شرطة بالسعودية، كان نزيلًا بنفس القرية السياحية بهتك عرض الطفلة وتقبيلها واحتضانها .

وبمواجهة المتهم ، نفي  إرتكابه للواقعة في تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة.

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