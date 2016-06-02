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المنتخب يرفض طلب تنزانيا بشأن كوبر

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المنتخب يرفض طلب تنزانيا بشأن كوبر المنتخب يرفض طلب تنزانيا بشأن كوبر

رفض رئيس بعثة منتخب مصر حسن فريد طلب الاتحاد التنزاني بخروج هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وأحد لاعبي صباح الجمعة لإقامة مؤتمرا صحفيا.

منتخب مصر يواجه تنزانيا عصر يوم السبت ويحتاج للانتصار أو التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدفين فقط من أجل ضمان التأهل رسميا إلى أمم إفريقيا.

وحضر إلى مقر إقامة منتخب مصر مندوب من الاتحاد التنزاني لكرة القدم ليطلب من المنتخب تنسيق لمؤتمر صحفي بحضور كوبر وأحد اللاعبين.

ولكن طلب الاتحاد التنزاني تم رفضه.

وبرر حسن فريد رفض المنتخب لطلب الاتحاد لمخالفته للائحة. فلا يوجد أي شروط لإقامة مؤتمر صحفي إلى جانب ضيق الوقت.

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فيديو اليوم السابع

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