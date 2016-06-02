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نشرة ONA للفضائيات ا افتتاح قناة ماسبيرو ورمضان محبة على نغم FM..تاكسي النجوم على شعبي FM

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إعداد – إ نجي لطفي

افتتاح قناة ماسبيرو

افتتاح قناة ماسبيرو

تنشر وكالة « ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.
> أكد ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل أنه للعام الثاني على التوالي تقدم إذاعة ميجا إف إم برنامج ”رمضان محبة”..للمزيد

برنامج رمضان محبة

برنامج رمضان محبة

تفتتح قناة “ماسبيرو زمان” بثها اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بعرض لفقراتها التي ستبثها خلال اليوم..للمزيد

 

ماسبيرو زمان

ماسبيرو زمان

تقدم الإذاعية هبة الهواري، برنامج رمضاني بعنوان ” تاكسي النجوم” على راديو شعبي إف إم حيث تستضيف سعد الصغير ورزان مغربي وأحمد شيبه..للمزيد

برنامج تاكسي النجوم

برنامج تاكسي النجوم

انتهى الإذاعى أحمد يونس مقدم برنامج “كلام معلمين” على الراديو 9090 ، من تسجيل جميع حلقات برنامجة الجديد “عمارة الحاج رمضان” الذى سيعرض يومياً على إذاعة 9090 بعد الإفطار طوال شهر رمضان..للمزيد

أحمد يونس راديو 9090

أحمد يونس راديو 9090

تقدم قناة “ست البيت” برنامج رمضاني “وقفة رجالة” الذي يقدمه الشيف عباس حلمي، مع الشيف كريم توفيق، وسيقدمان فيه وصفات سهلة وبسيطة للأكلات الرمضانية..للمزيد

الشيف عباس حلمي، مع الشيف كريم توفيق

الشيف عباس حلمي، مع الشيف كريم توفيق

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، المذاع على  شاشة القاهرة والناس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة ليلًا د. نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ..للمزيد

الإعلامي أسامة كمال والوزيرة نبيلة مكرم

الإعلامي أسامة كمال والوزيرة نبيلة مكرم

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