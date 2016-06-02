السيسي أطلق المشروع القومي للإسكان لإنشاء مليون وحدة بتكلفة 185 مليار جنيه في 5 سنوات

تبلغ تكلفة المشروع القومي للإسكان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي 185 مليار جنيه قيمة إنشاء مليون وحدة سكنية منها 300 ألف وحدة سكنية إسكان إقتصادي ومتميز و 656 الف وحدة سكنية إسكان إجتماعي.

وأوضح تقرير للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية بمناسبة مرور عامين علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم أن المشروع يتم تنفيذه علي مدار 5 أعوام فـي كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر.

نجحت وزارة الاسكان فى الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية ، وتم فتح باب الحجز فى 24 محافظة ، وفتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة ، وتساهم 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية ، كما أتاح المشروع 250 ألف فرصة عمل ، وتم الانتهاء من تنفيذ 99 ألف وحدة سكنية باستثمارات 13 مليار جنيه.

وتم تكليف الهيئة الهندسية بإنشاء 443 ألف و191 وحدة سكنية ما بين إسكان إجتماعى ومتوسط ومتميز وبيت ريفى ، وتم الإنتهاء من تنفيذ 51182 وحدة إسكان إجتماعى منها ، و2000 بيت ريفى بالفـرافـرة ، وجارى إنشاء 390 ألف وحدة سكنية ، ما بين إسكان إجتماعى ومتوسط ومتميز و بيت ريفى ، بنسبة تنفيذ 30% .. تم الإنتهاء من تنفيذ 20888 وحدة إسكان إجتماعى فى عشر محافظات.

ومن أهم مشروعات الاسكان الاجتماعي بالجمهورية ، مشروع إسكان مدينة بدر بمحافظة القــاهـرة ، ويشمل 209 عمارات بإجمالى 5016 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والرياضية والتجارية ودور العبادة ، ومشروع إسكـــان محافظــة القليوبية ويشمل 59 عمارة بإجمالى 1416 وحدة سكنية ، بالإضافة للمنشآت الخدمية ، ومشروع إسكان مدينة شبرا الخيمة ويتضمن 11 عمارة بإجمالى 264 وحدة سكنية ، والمرحلة الأولـى من إسكـان العـريش ويشمل 50 عمارة بإجمالى 1200 وحدة سكنية من إجمالى 2136 وحدة سكنية جارى تنفيذها ، ومشروع إسكـان محافـظة قنـا ، بإجمالى 1056 وحدة سكنية منها 14 عمارة بإجمالى 336 وحدة سكنية بنجع حمادى و 30 عمارة بإجمالى 720 وحدة سكنية بالوقف.

وهناك مشروع إسكــــان محافــظـة الأقـصـر بإجمالى 1272 وحدة سكنية ، منها 11 عمارة بإجمالى 264 وحدة سكنية بإسنا ، و 26 عمارة بإجمالى 624 وحدة سكنية بالطود ، و 6 عمارات بإجمالى 144 وحدة سكنية فى أبو إقليعى بأرمنت ، و10 عمارات بإجمالى 240 وحدة سكنية بحاجر الضبعية ، بالاضافة الي مشروع إسكان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، ويشمل 126 عمارة بإجمالى 2520 وحدة سكنية ، ومشروع إسكـان محافـظة سوهـاج ، ويشمل حى الكوثر – 2 ، ويشمل 24 عمارة بإجمالى 576 وحدة سكنية ، ومشروع إسكان مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ويتضمن 166 عمارة بإجمالى 3984 وحدة سكنية ، بالإضافة للمنشآت الخدمية وتشمل حضانة وسوق تجارى ومسجد ، ومشروع إسكان عتاقة بمحافظة السويس ويشمل 84 عمارة بإجمالى 2016 وحدة سكنية ، بالإضافة لمنشآت خدمية وتشمل محلات تجارية ومخبز وحضانة ومسجد ، ومشروع إسكان محافظة جنوب سيناء ، بإجمالى 1568 وحدة سكنية ، منها 11 عمارة بإجمالى 132 وحدة سكنية بدهب ، و 9 عمارة بإجمالى 108 وحدات سكنية بنويبع ، و 83 عمارة بإجمالى 1328 وحدة سكنية بالطور.

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