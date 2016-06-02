زوجة متهم باقتحام نادى محامى طلخا تحرر محضرا ضد أحد المحامين المصابين

قال ماجد فاروق الحنبلى، محام، وأحد المصابين فى أحداث اقتحام نادى المحامين بمدينة طلخا، إن زوجة أحد المتهمين باقتحام نادى المحامين بطلخا، حررت محضرا ضدى بالتعدى بالضرب، بشكل كيدى للضغط على النقابة للتنازل عن القضية.

وأضاف الحنبلى لـ"اليوم السابع"، أن الشاكية حررت محضرا ضدا بالتعدى عليها بالضرب، وسلب أموالها، وشد نقابها بالطريق العام، أمام مركز شرطة طلخا، ظهراليوم، كيف سيتم ذلك أمام مركز الشرطة بشارع صلاح سالم بطلخا، والمتكدس بالمارة والسيارات ويشهد اختناقا مروريا مستمرا.

وعلق "الحنبلى" إن ما قامت به الشاكية محاول للزج بالنقابة فى صراعات داخلية وشخصية، للضغط على مجلس إدارة نقابة المحامين بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد المتهمين، باقتحام النقابة وتدمير وحرق محتوياتها.

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