بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بأسوان

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 آخرون، فى حادث تصادم سيارتى أجرة على طريق "أسوان أسوان" السريع، بالقرب من كمين مدخل أسوان الزراعى "الخطارة".

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أجرة "صندوق" تحملان أرقام (ص و ا 6155)، والأخرى (6153) بالقرب من كمين مدخل أسوان الزراعى "الخطارة"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، والمتوفاة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة تدعى "زايدة محمد خليفة" 55 سنة، وتوفت فور وصولها مستشفى أسوان الجامعى، بينما أصيب "محرم محمد عثمان" 36 سنة، بجرح بالرأس والجبهة، و"منصورة ناصر طلب" 25 سنة جرح قطعى بالوجه، و"رمضان محمد عبد الناصر" 35 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالوجه، و"مصطفى عنتر محمد" 30 سنة اشتباه كسر بالذراع اليمنى، و"هند مهنى عوض" 25 سنة اشتباه كسر باليد اليسرى، و"أشرف محمد سليمان" 48 سنة بجروح متفرقة بالوجه وكسر بالفك، و"أشرف عبد الغفور محمد" 34 سنة بجرح قطعى بالوجه وخلع بالكتف الأيمن، و"مصطفى عبد اللطيف محمود" اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"سناء عبد الباسط حامد" 45 سنة اشتباه كسر بالعامود الفقرى وكدمات متفرقة.

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