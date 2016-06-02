موقف إكرامي وعاشور من مواجهة الداخلية يتحدد بعد 3 أيام

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن موقف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق ولاعب خط الوسط حسام عاشور من المشاركة في لقاء الداخلية المقبل سيتحدد عقب ثلاثة أيام.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية في الجولة 31 من الدوري في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويعاني إكرامي من وجود كيس زلالي في باطن القدم بينما أصيب عاشور بشد في العضلة الضامة.

وتحدث طبيب الأهلي عقب مران الفريق يوم الخميس قائلا:"مازالت فرص الثنائي في اللحاق بمواجهة الداخلية قائمة حتى الآن".

وأكمل"سيخوضان برنامجا تأهيليا لمدة ثلاثة أيام وبناء عليه سيتحدد إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمها".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الزمالك وللفريق الأحمر مباراة أقل.