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ترحيل هشام جنينة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة فى حراسة مشددة

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ترحيل هشام جنينة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة فى حراسة مشددة ترحيل هشام جنينة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة فى حراسة مشددة
تسلمت قوات الأمن الآن المستشار هشام جنينة من نيابة أمن الدولة العليا، بعد توقيعه على قرار الإحالة إلى المحاكمة، وتم اقتياده داخل مدرعة، وتوجهت به إلى قسم شرطة أول القاهرة الجديدة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المستشار هشام جنينة إلى محكمة الجنح، وحددت يوم 7 يونيو لنظر أولى جلسات المحاكمة، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

وكانت نيابة أمن الدولة، قررت إخلاء سبيل «جنينة» على ذمة التحقيقات بكفالة 10 آلاف جنيه، فى قضية تصريحاته بشأن حجم الفساد فى وبلوغ تكلفته 600 مليار جنيه.


>وصول قوة أمنية لنقل هشام جنينة لقسم القاهرة الجديدة حال عدم دفع الكفالة

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مصر 365

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