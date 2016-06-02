وفد لجنة كليات الآداب يزور "ألسن جامعة السويس" لتفعيل قسم اللغة الصينية

استقبل الدكتور طارق رحمى، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وفدا من لجنة قطاع كليات الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتفعيل قسم اللغة الصينية بكلية الألسن والتي انضمت حديثا لقافلة كليات الجامعة بعد صدور القرار الجمهوري بإنشائها وضم الوفد الذي رافقه الدكتور حسن رجب المشرف العام على اللغة الصينية بجامعة قناة السويس كلا من الدكتورة منى فؤاد حسن عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس والدكتورة رحاب محمود صبح رئيس قسم اللغة الصينية بآداب القاهرة والدكتورة جان إبراهيم بجامعة عين شمس.

وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجامعة والاستعداد الكبير من منشآت وقاعات للتدريس بكلية الألسن الجديدة بينما تحدث الدكتور طارق رحمي عن الجامعة والإمكانيات المتوفرة لخدمة العملية التعليمية والبحثية بها.

وقال الدكتور حسن رجب المشرف العام على اللغة الصينية بالجامعة، إن الزيارة تأتى فى إطار الاستعداد لافتتاح قسم اللغة لصينية بكلية الألسن التى تضم أقسام اللغة الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما قام الوفد بجولة تفقدية لكليات ومنشآت الجامعة ثم توجهوا لزيارة قناة السويس الجديدة.

كما استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، نائب رئيس الاتحاد العربي، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد حيث قررت الجامعة إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب لأن الجامعة بها طلاب يمارسون اللعبة وحققوا مراكز على المستوى المحلى والدولي.

وأكد العميد حازم حسنى على استعداد الاتحاد للتعاون وتقديم الدعم العلمي والفني للجامعة، وناقش الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سبل التعاون مع العميد حازم والوفد المرافق له ثم اصطحبهم لزيارة أكثر من موقع داخل الجامعة لاختيار المكان المناسب لإنشاء ميداني الرماية، مؤكدا اهتمام الجامعة بجميع اللعبات الرياضية لأن الجامعة ترعى العلم والأنشطة إيمانا منها بأهمية الرياضة.

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