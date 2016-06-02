بالصور.. وصول 10 توربينات لمحطة الكهرباء العملاقة بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ ، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الخميس، إن ميناء البرلس استقبل اليوم السفينة التجارية "سيمبرس" القادمة من كونستانتا "رومانيا"، وتحمل على متنها 2 توربين تزن 500 طن تقريبا، الخاصة بمحطة كهرباء البرلس، ليصل عدد التوربينات التى وصلت لشركة الكهرباء سيمنز إلى 10 توربينات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أن الميناء جاهز لاستقبال البواخر التى تحمل التوربينات الخاصة بمحطة كهرباء البرلس العملاقة، التى وصل عددها حتى الآن إلى 6 بواخر، مؤكدا أن حركة الملاحة بالميناء تسير بشكل طبيعى.

وصول توربينات سيمنز الألمانية ميناء البرلس بكفر الشيخ

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