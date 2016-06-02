بالصور.. إزالة تعديات على أرض مخصصة لبناء محطة صرف صحى فى أخميم بسوهاج

تمكنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة محمود على إمام رئيس المركز، بالاشتراك مع قوات أمن سوهاج، بإشراف العقيد محمد سامى مأمور المركز، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، والنقيب مصطفى فرغل معاون أول المباحث، وباستخدام معدات الوحدة المحلية وجهاز تحسين الأراضى، من تنفيذ القرار رقم 100 والقرار رقم 140 لعام 2013م، بإزالة المنازل المتعدية على المكان المخصص لإقامة محطة الرفع الخاص بالصرف الصحى بنجع الفيما مركز أخميم.

وتبين أن القطعة المخصصة صادر لها قرارات إزالة ومتوقف عليها إقامة مشروع للصرف الصحى بالنجع والذى سيخدم ما يزيد عن 20 ألف نسمة.

ومن جانبه قال أحمد هاشم عليوة رئيس اتحاد شباب سوهاج إن الاتحاد كان قد توجه إلى نجع الفيما بأخميم، وعلى رأسه عمدة النجع أحمد عبد اللاه عليوة للمطالبة بدخول الصرف الصحى بنجع الفيما بمدينة أخميم، حيث توجد قطعة أرض على مساحة 600 متر مخصصة لبناء محطة الصرف عليها، إلا أنه تبين الاستيلاء عليها من قبل بعض الأهالى، فتوجه إلى رئيس المدينة وطالبه بإزالة التعديات وتمت الاستجابه لمطالب الاتحاد.

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